Initiation au cinéma d’animation Centre Culturel Les Carmes Langon

Informations pratiques

Langon

Initiation au cinéma d’animation

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Découvrez la technique de l’animation en papier découpé !

Nous allons créer une vidéo animée d’un acrobate s’entraînant sur la plage.

Ce stage se déroulera en trois étapes

– Création d’une marionnette animée, travail de représentation et de découpage des articulations

– Dessin du décor de plage. Travail sur les couleurs, les dégradés et les motifs de vagues

– Animation du personnage sur le décor. Travail de mouvement, de rythme et d’imagination.

Pour enfants et adultes à partir de 8 ans

Pas besoin de savoir dessiner pour réaliser cette animation, nous allons principalement nous concentrer sur la logique du mouvement.

Vous pouvez assister à tout ou partie du stage. Si vous venez seulement pour l’animation, vous utiliserez les modèles dessinés par l’intervenante.Pauses déjeuner entre 13h et 14h, pique-nique sur place possible.

Sur réservation. .

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 67 12 97 atelieramarillodessin@gmail.com

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English : Initiation au cinéma d’animation

L’événement Initiation au cinéma d’animation Langon a été mis à jour le 2026-07-21 par La Gironde du Sud