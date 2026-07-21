Initiation au cinéma d’animation Centre Culturel Les Carmes Langon
samedi 8 août 2026 · Centre Culturel Les Carmes · Langon
Informations pratiques
Langon
Initiation au cinéma d’animation
Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-09 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Découvrez la technique de l’animation en papier découpé !
Nous allons créer une vidéo animée d’un acrobate s’entraînant sur la plage.
Ce stage se déroulera en trois étapes
– Création d’une marionnette animée, travail de représentation et de découpage des articulations
– Dessin du décor de plage. Travail sur les couleurs, les dégradés et les motifs de vagues
– Animation du personnage sur le décor. Travail de mouvement, de rythme et d’imagination.
Pour enfants et adultes à partir de 8 ans
Pas besoin de savoir dessiner pour réaliser cette animation, nous allons principalement nous concentrer sur la logique du mouvement.
Vous pouvez assister à tout ou partie du stage. Si vous venez seulement pour l’animation, vous utiliserez les modèles dessinés par l’intervenante.Pauses déjeuner entre 13h et 14h, pique-nique sur place possible.
Sur réservation. .
Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 67 12 97 atelieramarillodessin@gmail.com
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English : Initiation au cinéma d’animation
L’événement Initiation au cinéma d’animation Langon a été mis à jour le 2026-07-21 par La Gironde du Sud
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