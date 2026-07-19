Marché de producteurs de pays Quais de Garonne Langon
vendredi 7 août 2026 · Quais de Garonne · Langon
Informations pratiques
Langon
Marché de producteurs de pays
Quais de Garonne Avenue Élie Samson Langon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre des Estivales de Garonne, venez participer le vendredi 7 août au marché gourmand organisé par le comité de jumelage de la ville .
Nous vous attendons nombreux ! .
Quais de Garonne Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 55 33
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English : Marché de producteurs de pays
L’événement Marché de producteurs de pays Langon a été mis à jour le 2026-07-15 par La Gironde du Sud
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