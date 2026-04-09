Langon

Close-up de magie à l’Armoire aux Jeux

45 Rue de Renac Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

A partir de 15h, au sein du parc de jeux en bois insolites, Le fils caché de Garcimore et du Dalaï Lama, vous proposera des instants hors du temps… avec les mains, sans les mains, à quelques centimètres de vos yeux (les deux), avec des cartes, des pièces, des élastiques ou même une pince à linge ! De la joie de la bonne humeur, de la poésie et du mentalisme ! .

45 Rue de Renac Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 27 61 68

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English :

L’événement Close-up de magie à l’Armoire aux Jeux Langon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE REDON