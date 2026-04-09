Close-up de magie à l’Armoire aux Jeux Langon
Close-up de magie à l’Armoire aux Jeux Langon lundi 20 juillet 2026.
Langon
Close-up de magie à l’Armoire aux Jeux
45 Rue de Renac Langon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
A partir de 15h, au sein du parc de jeux en bois insolites, Le fils caché de Garcimore et du Dalaï Lama, vous proposera des instants hors du temps… avec les mains, sans les mains, à quelques centimètres de vos yeux (les deux), avec des cartes, des pièces, des élastiques ou même une pince à linge ! De la joie de la bonne humeur, de la poésie et du mentalisme ! .
45 Rue de Renac Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 27 61 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Close-up de magie à l’Armoire aux Jeux Langon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à Langon (Ille-et-Vilaine)
- Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon 20 juin 2026
- Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon 26 juin 2026
- Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon 1 juillet 2026
- Visit’atelier Brins de Garonne Langon 20 juillet 2026
- Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon 28 juillet 2026