Les Estivales de Garonne #5 Rue Arthur Gibaud Langon mercredi 8 juillet 2026.

Langon

Les Estivales de Garonne #5

Rue Arthur Gibaud Parc des Vergers / Quais de Garonne Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-14 2026-07-22 2026-07-29

Place à l’été ! On l’a bien mérité ! A Langon, il sera ponctué par les très nombreux rendez-vous des Estivales de Garonne, mêlant les thématiques du spectacle vivant.

Point de restauration, buvette et tables de pique-nique sur place.

08 JUILLET

Damocles, cirque inextremiste

APE MAN & SMHYLIE, concert soul

14 JUILLET

Bal des années 80 avec K-danser

Spectacle laser & effets lumière

22 JUILLET

Quincaillerie Parpassanton, spectacle de rue

EmmaFleurs, concert pop franco-mexicaine

29 JUILLET

Héroïnes, cabaret de rue décalé

Melting pot, concert latino .

Rue Arthur Gibaud Parc des Vergers / Quais de Garonne Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 55 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Estivales de Garonne #5

L’événement Les Estivales de Garonne #5 Langon a été mis à jour le 2026-06-22 par La Gironde du Sud