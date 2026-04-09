Les Estivales de Garonne #5 Rue Arthur Gibaud Langon
Les Estivales de Garonne #5 Rue Arthur Gibaud Langon mercredi 8 juillet 2026.
Langon
Les Estivales de Garonne #5
Rue Arthur Gibaud Parc des Vergers / Quais de Garonne Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-14 2026-07-22 2026-07-29
Place à l’été ! On l’a bien mérité ! A Langon, il sera ponctué par les très nombreux rendez-vous des Estivales de Garonne, mêlant les thématiques du spectacle vivant.
Point de restauration, buvette et tables de pique-nique sur place.
08 JUILLET
Damocles, cirque inextremiste
APE MAN & SMHYLIE, concert soul
14 JUILLET
Bal des années 80 avec K-danser
Spectacle laser & effets lumière
22 JUILLET
Quincaillerie Parpassanton, spectacle de rue
EmmaFleurs, concert pop franco-mexicaine
29 JUILLET
Héroïnes, cabaret de rue décalé
Melting pot, concert latino .
Rue Arthur Gibaud Parc des Vergers / Quais de Garonne Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 55 33
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English : Les Estivales de Garonne #5
L’événement Les Estivales de Garonne #5 Langon a été mis à jour le 2026-06-22 par La Gironde du Sud
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