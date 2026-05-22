Langon

Les sorties sylvo de Racines en Canopées

Le pâtis vert Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Armelle, guide de bien-être en nature certifiée LM Terra et labellisée forestorium®, vous accompagne pendant 2h30 d’immersion en forêt pour vivre un moment privilégié de détente, de respiration, de découvertes créatives et sensorielles en lien avec les arbres et les éléments naturels.

Sur réservation

Groupe de 8 personnes

Le lieu exact du rdv vous sera transmis après votre inscription. .

Le pâtis vert Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 75 67 62 08

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English :

L’événement Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PAYS DE REDON