Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon
Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon jeudi 13 août 2026.
Langon
Les sorties sylvo de Racines en Canopées
Le pâtis vert Langon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Armelle, guide de bien-être en nature certifiée LM Terra et labellisée forestorium®, vous accompagne pendant 2h30 d’immersion en forêt pour vivre un moment privilégié de détente, de respiration, de découvertes créatives et sensorielles en lien avec les arbres et les éléments naturels.
Sur réservation
Groupe de 8 personnes
Le lieu exact du rdv vous sera transmis après votre inscription. .
Le pâtis vert Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 75 67 62 08
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English :
L’événement Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PAYS DE REDON
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