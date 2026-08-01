Concert pétillant et optimiste à l’Armoire aux Jeux Parc de loisirs L’Armoire aux Jeux Langon
mercredi 12 août 2026 · Parc de loisirs L'Armoire aux Jeux · Langon
Informations pratiques
Langon
Concert pétillant et optimiste à l’Armoire aux Jeux
Parc de loisirs L’Armoire aux Jeux 45 Rue de Renac Langon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Joa Sème ses graines vient régaler nos coeurs et nos oreilles, pour la seconde fois, au parc de jeux en bois insolites. ??
Cette famille de troubadours au grand cœur partagera ses compositions ensoleillées avec humour et optimisme ! ??
?? Entre textes engagés pour un nouveau monde en couleurs et jeux en bois insolites fabriqués à partir de meubles recyclés, pour petits et grands, de 3 à 103 ans, l’après-midi promet d’être insolite et parsemé de rires et de convivialité ! .
Parc de loisirs L’Armoire aux Jeux 45 Rue de Renac Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 27 61 68
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English :
L’événement Concert pétillant et optimiste à l’Armoire aux Jeux Langon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE REDON
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