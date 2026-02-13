Journée bien-être et énergies MJC Palente Besançon

Journée bien-être et énergies

MJC Palente 24 Rue des Roses Besançon

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-07 09:00:00

2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

La MJC Palente vous convie à sa première Journée Bien-être & Energies

La Journée Bien-être & Energies de la MJC Palente est un événement ouvert à tous.

Cette toute première édition propose des ateliers de pratiques bien-être et énergétiques (massage, sophrologie, soins énergétiques, shiatsu, spirothérapie…) en individuel et/ou en collectif, des temps d’échange et de découverte, dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante mais également des stands de vente (bijoux, soins aux plantes, cosmétiques), des tirages de cartes, pendule, discussions avec des professionnels.

L’occasion de prendre soin de soi, de son corps et de son esprit, à tout petit prix.

Pour cette journée, tous les ateliers individuels ou collectifs sont à 5 € par personne et par atelier.

Au plaisir de vous y rencontrer ! .

MJC Palente 24 Rue des Roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 41 80 mjcpalente.evenements@gmail.com

