Journée bien-être et marché inspiré CHATEAU DE LA DORLIERE Beauzac

Journée bien-être et marché inspiré

CHATEAU DE LA DORLIERE 1 rue de la croix vert Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Journée bien-être et marché inspiré au château de la Dorlière. Massage et soins bien être. Boutiques inspirées. Ambiance douce et conviviale.

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CHATEAU DE LA DORLIERE 1 rue de la croix vert Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 09 15 10

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English :

Wellness day and inspired market at Château de la Dorlière. Massage and wellness treatments. Inspired boutiques. Gentle, friendly atmosphere.

L’événement Journée bien-être et marché inspiré Beauzac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron