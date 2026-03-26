Journée bien-être et marché inspiré CHATEAU DE LA DORLIERE Beauzac
Journée bien-être et marché inspiré CHATEAU DE LA DORLIERE Beauzac samedi 25 avril 2026.
Journée bien-être et marché inspiré
CHATEAU DE LA DORLIERE 1 rue de la croix vert Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Journée bien-être et marché inspiré au château de la Dorlière. Massage et soins bien être. Boutiques inspirées. Ambiance douce et conviviale.
.
CHATEAU DE LA DORLIERE 1 rue de la croix vert Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 09 15 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wellness day and inspired market at Château de la Dorlière. Massage and wellness treatments. Inspired boutiques. Gentle, friendly atmosphere.
L’événement Journée bien-être et marché inspiré Beauzac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Beauzac (Haute-Loire)
- Vide Grenier dse Remparts Beauzac 5 avril 2026
- Clin d’oeil des Médiathèques Médiathèque Beauzac 9 avril 2026
- Grande vente printemps/été de la croix rouge vestiboutique croix rouge Beauzac 10 avril 2026
- Café numérique spéciale Intelligence Artificielle médiathèque Beauzac 11 avril 2026
- Concert les NAUSTALS années 70/80 Beauzac 11 avril 2026