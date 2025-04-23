Journée bien-être Route de Grenade Eugénie-les-Bains
Journée bien-être Route de Grenade Eugénie-les-Bains lundi 1 juin 2026.
Eugénie-les-Bains
Journée bien-être
Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-01 15:00:00
Date(s) :
2026-06-01
1er juin de 10h à 15h journée bien être
Programme à venir
Sur inscription au 06 76 79 40 43 .
Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 40 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée bien-être
L’événement Journée bien-être Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie
À voir aussi à Eugénie-les-Bains (Landes)
- Soirée cabaret au Camping des Sources à Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 22 avril 2026
- Marché hebdomadaire du mercredi Eugénie-les-Bains 22 avril 2026
- Atelier système nerveux Route de Grenade Eugénie-les-Bains 22 avril 2026
- Portes ouvertes des Thermes d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains 25 avril 2026
- Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique Route de Grenade Eugénie-les-Bains 26 avril 2026