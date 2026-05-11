Journée Bien être ou Mieux être Quartier Libre Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Journée Bien être ou Mieux être

Quartier Libre 14 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le samedi 16 mai, Quartier Libre ouvre ses portes à l’univers doux et inspirant d’Aurélie Fauvel (@tiss_spirit) pour une journée hors du temps.

Au programme, laissez-vous porter par le fil de vos envies

11h 15h30 | TISS’ SPIRIT Découvrez la profonde détente des massages intuitifs (pieds, mains, tête ou corps). (Séance de 20 min • Don libre).

16h00 | TISS’TA PLUME Un marché artisanal suivi d’une initiation au tissage de perles. Venez créer votre propre plume sacrée !. (Dès 7 ans).

18h30 | TISS’EN CORPS & TISS’TON MOOV Émerveillez-vous devant une représentation dansée avant d’oser, vous aussi, l’improvisation lors de l’atelier Tiss’Ton Moov. (Représentation Don au chapeau • Atelier 10€/adulte, don libre/enfant dès 8 ans).

Où ? Chez Quartier Libre (@quartierlibrebzh) Quand ? Samedi 16 Mai.

Infos & Réservations 06 74 57 69 69

On a hâte de tisser ces moments de partage avec vous ! .

Quartier Libre 14 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 18 70

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English : Journée Bien être ou Mieux être

L’événement Journée Bien être ou Mieux être Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS