Journée Bien être ou Mieux être Quartier Libre Clohars-Carnoët
Journée Bien être ou Mieux être Quartier Libre Clohars-Carnoët samedi 16 mai 2026.
Clohars-Carnoët
Journée Bien être ou Mieux être
Quartier Libre 14 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le samedi 16 mai, Quartier Libre ouvre ses portes à l’univers doux et inspirant d’Aurélie Fauvel (@tiss_spirit) pour une journée hors du temps.
Au programme, laissez-vous porter par le fil de vos envies
11h 15h30 | TISS’ SPIRIT Découvrez la profonde détente des massages intuitifs (pieds, mains, tête ou corps). (Séance de 20 min • Don libre).
16h00 | TISS’TA PLUME Un marché artisanal suivi d’une initiation au tissage de perles. Venez créer votre propre plume sacrée !. (Dès 7 ans).
18h30 | TISS’EN CORPS & TISS’TON MOOV Émerveillez-vous devant une représentation dansée avant d’oser, vous aussi, l’improvisation lors de l’atelier Tiss’Ton Moov. (Représentation Don au chapeau • Atelier 10€/adulte, don libre/enfant dès 8 ans).
Où ? Chez Quartier Libre (@quartierlibrebzh) Quand ? Samedi 16 Mai.
Infos & Réservations 06 74 57 69 69
On a hâte de tisser ces moments de partage avec vous ! .
Quartier Libre 14 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 18 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Bien être ou Mieux être
L’événement Journée Bien être ou Mieux être Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Yoga doux Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët 11 mai 2026
- Exposition Legros et Hecke Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët 11 mai 2026
- Cours de Yin Yoga Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët 11 mai 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët 11 mai 2026
- Exposition photographique Anonyme de Laëtitia Villemin Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët 12 mai 2026