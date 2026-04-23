Brive-la-Gaillarde

Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Au programme: Des activités sportives accessibles à chacun

Des conseils personnalisés pour votre santé

Des ateliers autour de l’alimentation. Des tests sur place pour mieux vous connaître

Gratuit tout public .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 15 90

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English : Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde

L’événement Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme