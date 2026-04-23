Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde Brive-la-Gaillarde
Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde Brive-la-Gaillarde mercredi 6 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Au programme: Des activités sportives accessibles à chacun
Des conseils personnalisés pour votre santé
Des ateliers autour de l’alimentation. Des tests sur place pour mieux vous connaître
Gratuit tout public .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 15 90
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English : Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde
L’événement Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme
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