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Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde Brive-la-Gaillarde

Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde Brive-la-Gaillarde

Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde Brive-la-Gaillarde mercredi 6 mai 2026.

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Au programme: Des activités sportives accessibles à chacun
Des conseils personnalisés pour votre santé
Des ateliers autour de l’alimentation. Des tests sur place pour mieux vous connaître
Gratuit tout public   .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 15 90 

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English : Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde

L’événement Journée Brive en forme autour de la Halle Gaillarde Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme

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