Informations pratiques

Clécy

Journée caritative au Domaine du Golf de Clécy

Domaine du Golf de Clécy Manoir de Cantelou Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Journée caritative au Domaine du Golf de Clécy

Le Domaine du Golf de Clécy aura le plaisir d’accueillir, le samedi 26 septembre 2026, une journée caritative organisée en collaboration avec Golf Santé Parkinson France. Cette journée a une dimension toute particulière puisque l’intégralité des droits d’entrée à la compétition sera reversée à l’association Golf Santé Parkinson, afin de soutenir ses actions et ses projets.

⛳ COMPÉTITION CARITATIVE À PARTIR DE 11H00

Une compétition amicale en scramble sera organisée avec l’équipe Golf Santé Parkinson France, avant son départ en Grande-Bretagne pour défendre les couleurs de la France.

Départ en shot gun à 11h00.

Droit d’entrée à la compétition 10 €, intégralement reversés à l’association.

Pour les joueurs extérieurs green fee au tarif exceptionnel de 45 €.

La compétition sera suivie d’une remise des prix et d’une présentation de l’équipe Golf Santé Parkinson France.

❤️ SOIRÉE CARITATIVE À PARTIR DE 19H00

La journée se poursuivra à 19h00 autour d’une soirée conviviale et ouverte à tous.

Au programme

Apéritif et mignardises en buffet

Plat convivial

Tarte aux pommes normande

Tarif de la soirée 23 € par personne.

Inscriptions obligatoires auprès du Domaine du Golf de Clécy.

02 31 69 72 72 contact@golf-de-clecy.com .

Domaine du Golf de Clécy Manoir de Cantelou Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 72 72 contact@golf-de-clecy.com

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English : Journée caritative au Domaine du Golf de Clécy

Charity Day at the Clécy Golf Club

L’événement Journée caritative au Domaine du Golf de Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande