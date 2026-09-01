Informations pratiques

Guémar

Journée carpes frites

rue de la Canardière Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Au programme dégustation de filets de carpes frites fraîches en deux façons. La journée se poursuit par un après-midi de pêche sur le site historique de l’étang de la Canardière pour ceux qui le souhaitent.

Dans le cadre de la Canardière, site historique superbement restauré, venez déguster des filets de carpes frites fraîches en deux façons ! Chacun aura également la possibilité de pêcher de 14h à 18h.

Possibilité de demander un menu de remplacement jambon, frites, salade Dessert / Café.

Réservation au plus tard pour le 17 Septembre. .

rue de la Canardière Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 17 78 26 la.canardiere.guemar@gmail.com

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English :

On the programme: tasting fresh fried carp fillets in two ways. The day continues with an afternoon of fishing on the historic site of the Etang de la Canardière pond for those who wish.

L’événement Journée carpes frites Guémar a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr