Sainte-Marthe

Journée champêtre

Chapelle St Sauveur Sainte-Marthe Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Programme de la journée

9h concours de belote

10h marche 5.5 km

12h repas (pensez à prendre vos couverts)

Animation par JUST A MELODY .

Chapelle St Sauveur Sainte-Marthe 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 91 08 74 chapellesaintsauveur47430@gmail.com

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English : Journée champêtre

L’événement Journée champêtre Sainte-Marthe a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne