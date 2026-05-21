Journée champêtre Sainte-Marthe
Journée champêtre Sainte-Marthe dimanche 7 juin 2026.
Sainte-Marthe
Journée champêtre
Chapelle St Sauveur Sainte-Marthe Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Programme de la journée
9h concours de belote
10h marche 5.5 km
12h repas (pensez à prendre vos couverts)
Animation par JUST A MELODY .
Chapelle St Sauveur Sainte-Marthe 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 91 08 74 chapellesaintsauveur47430@gmail.com
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English : Journée champêtre
L’événement Journée champêtre Sainte-Marthe a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne