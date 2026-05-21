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Journée champêtre Sainte-Marthe

Journée champêtre Sainte-Marthe

Journée champêtre Sainte-Marthe dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Chapelle St Sauveur

Ville : 47430 Sainte-Marthe

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Sainte-Marthe

Journée champêtre

Chapelle St Sauveur Sainte-Marthe Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Programme de la journée
9h concours de belote
10h marche 5.5 km
12h repas (pensez à prendre vos couverts)
Animation par JUST A MELODY   .

Chapelle St Sauveur Sainte-Marthe 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 91 08 74  chapellesaintsauveur47430@gmail.com

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English : Journée champêtre

L’événement Journée champêtre Sainte-Marthe a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne