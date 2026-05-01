Journée citoyenne de Crain Crain
Journée citoyenne de Crain Crain samedi 30 mai 2026.
Crain
Journée citoyenne de Crain
Crain Crain Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Journée citoyenne de Crain Dès le matin 8h accueil, café/viennoiserie, répartition ateliers 8h30 ateliers 12h/12h30 buffet offert aux participants 15h30/16h Les anciennes Mécaniques Ouainaises viendront avec une cinquantaine de tracteurs et de voitures Venez nombreux partager cette belle journée conviviale ! .
Crain Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 84 20 comcrain.mairie@orange.fr
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English : Journée citoyenne de Crain
L’événement Journée citoyenne de Crain Crain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais