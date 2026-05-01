Crain

Journée citoyenne de Crain

Crain Crain Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Journée citoyenne de Crain Dès le matin 8h accueil, café/viennoiserie, répartition ateliers 8h30 ateliers 12h/12h30 buffet offert aux participants 15h30/16h Les anciennes Mécaniques Ouainaises viendront avec une cinquantaine de tracteurs et de voitures Venez nombreux partager cette belle journée conviviale ! .

Crain Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 84 20 comcrain.mairie@orange.fr

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English : Journée citoyenne de Crain

L’événement Journée citoyenne de Crain Crain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais