Informations pratiques

Vieux-Thann

Journée Citoyenne

76 rue Charles de Gaulle Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une journée citoyenne pour agir ensemble, embellir Vieux-Thann et partager un moment convivial et solidaire !

Participez à la Journée citoyenne de Vieux-Thann ! Ensemble, agissons pour notre ville à travers des chantiers de désherbage, peinture, décoration, nettoyage et entretien du cimetière. Au programme également plantation d’un arbre de la citoyenneté et activités pour les enfants. Un moment convivial, solidaire et engagé au service de notre ville ! .

76 rue Charles de Gaulle Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 74 74 mairie@vieuxthann.fr

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English :

A community day to take action together, beautify Vieux-Thann, and enjoy a friendly, supportive gathering!

L’événement Journée Citoyenne Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay