Journée cochon à la broche Parc du château Bujaleuf

Bujaleuf

Journée cochon à la broche

Parc du château 1 route du Mont Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-02 20:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Rendez-vous au parc du Château de Bujaleuf pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Laissez-vous tenter par un délicieux repas cochon à la broche, servi à partir de midi dans une ambiance chaleureuse et familiale. Au programme un menu complet (entrée, plat, dessert) qui ravira les amateurs de cuisine traditionnelle, ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands tout au long de l’après-midi. À 15h30, ne manquez pas l’originale élection décalée Miss Bande à Buj bonne humeur et créativité garanties ! Sur place également buvette, restauration rapide, jeux en bois, structure gonflable, tombola et animation musicale pour prolonger le plaisir.

Une belle occasion de se retrouver, de s’amuser et de profiter d’un moment festif au cœur de Bujaleuf ! .

Parc du château 1 route du Mont Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 76 54 74

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English : Journée cochon à la broche

L’événement Journée cochon à la broche Bujaleuf a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Portes de Vassivière