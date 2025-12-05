Journée Collections Passions Vézières
Journée Collections Passions Vézières dimanche 4 octobre 2026.
Journée Collections Passions
Salle des Fêtes Vézières Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Exposition de diverses collections (philatéliste, numismate, etc….)
Présentation et dédicace d’ouvrages régionaux ou écrivains locaux .
Salle des Fêtes Vézières 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 74 98 lucettefra@outlook.fr
English : Journée Collections Passions
L’événement Journée Collections Passions Vézières a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais