Journée Complète avec Rando Pleine Nature Place de l’Éolienne Vaudeurs
dimanche 5 juillet 2026 · Place de l'Éolienne · Vaudeurs
Informations pratiques
Vaudeurs
Journée Complète avec Rando Pleine Nature
Place de l’Éolienne Parking de l’éolienne Bollée Vaudeurs Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Randonnée de 21 km et 355 m de dénivelés positifs. Repas tiré du sac. .
Place de l’Éolienne Parking de l’éolienne Bollée Vaudeurs 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randonpleinenature@gmail.com
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English : Journée Complète avec Rando Pleine Nature
L’événement Journée Complète avec Rando Pleine Nature Vaudeurs a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Sens et Sénonais