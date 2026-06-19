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AGENDA · Vaudeurs

Journée Complète avec Rando Pleine Nature Place de l’Éolienne Vaudeurs

dimanche 5 juillet 2026 · Place de l'Éolienne · Vaudeurs

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de l'Éolienne
Adresse
Parking de l'éolienne Bollée
Ville
89320 Vaudeurs
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vaudeurs

Journée Complète avec Rando Pleine Nature

Place de l’Éolienne Parking de l’éolienne Bollée Vaudeurs Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Randonnée de 21 km et 355 m de dénivelés positifs. Repas tiré du sac.   .

Place de l’Éolienne Parking de l’éolienne Bollée Vaudeurs 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randonpleinenature@gmail.com

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English : Journée Complète avec Rando Pleine Nature

L’événement Journée Complète avec Rando Pleine Nature Vaudeurs a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Sens et Sénonais