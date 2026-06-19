Journée Complète avec Rando Pleine Nature Place de l’Éolienne Vaudeurs

Informations pratiques

Vaudeurs

Journée Complète avec Rando Pleine Nature

Place de l’Éolienne Parking de l’éolienne Bollée Vaudeurs Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Randonnée de 21 km et 355 m de dénivelés positifs. Repas tiré du sac. .

Place de l’Éolienne Parking de l’éolienne Bollée Vaudeurs 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randonpleinenature@gmail.com

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English : Journée Complète avec Rando Pleine Nature

L’événement Journée Complète avec Rando Pleine Nature Vaudeurs a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Sens et Sénonais