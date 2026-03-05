Journée conviviale à la Mini Ferme Plaine

Journée conviviale à la Mini Ferme

100 Chemin du Housseron Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Profitez d’une journée conviviale à la mini ferme avec présentation des animaux, nourrissage, jeux en bois, sentier pieds nus, activités nature. Tartes flambées et petit buvette. .

100 Chemin du Housseron Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 29 55 55

