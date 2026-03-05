Journée conviviale à la Mini Ferme Plaine
Journée conviviale à la Mini Ferme Plaine dimanche 24 mai 2026.
Journée conviviale à la Mini Ferme
100 Chemin du Housseron Plaine Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Profitez d’une journée conviviale à la mini ferme avec présentation des animaux, nourrissage, jeux en bois, sentier pieds nus, activités nature. Tartes flambées et petit buvette. .
100 Chemin du Housseron Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 29 55 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée conviviale à la Mini Ferme Plaine a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche