Plaine

Vide grenier et vente de plantes

2 chemin de la roche Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’association Vivre à Plaine organise un vide grenier en partenariat avec l’association Récré Loisirs qui organise une vente de plantes au profit de l’école ! Avec buvette et petit restauration sur place. .

2 chemin de la roche Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 61 82 59

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English :

L’événement Vide grenier et vente de plantes Plaine a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche