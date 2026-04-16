Vide grenier et vente de plantes Plaine
Vide grenier et vente de plantes Plaine dimanche 17 mai 2026.
Plaine
Vide grenier et vente de plantes
2 chemin de la roche Plaine Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
L’association Vivre à Plaine organise un vide grenier en partenariat avec l’association Récré Loisirs qui organise une vente de plantes au profit de l’école ! Avec buvette et petit restauration sur place. .
2 chemin de la roche Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 61 82 59
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English :
L’événement Vide grenier et vente de plantes Plaine a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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