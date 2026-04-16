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Vide grenier et vente de plantes Plaine

Vide grenier et vente de plantes Plaine dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 2 chemin de la roche

Ville : 67420 Plaine

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Plaine

Vide grenier et vente de plantes

2 chemin de la roche Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’association Vivre à Plaine organise un vide grenier en partenariat avec l’association Récré Loisirs qui organise une vente de plantes au profit de l’école ! Avec buvette et petit restauration sur place.   .

2 chemin de la roche Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 61 82 59 

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English :

L’événement Vide grenier et vente de plantes Plaine a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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