Journée cosplay La Bambouseraie en Cévennes Générargues

Journée cosplay

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:30:00

fin : 2026-04-20 19:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Le temps d’une journée, La Bambouseraie devient un décor grandeur nature pour vos univers fantastiques

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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

For one day, La Bambouseraie becomes a life-size backdrop for your fantasy worlds

L’événement Journée cosplay Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme