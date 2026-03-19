Journée cosplay La Bambouseraie en Cévennes Générargues
Journée cosplay La Bambouseraie en Cévennes Générargues lundi 20 avril 2026.
Journée cosplay
La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard
Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:30:00
fin : 2026-04-20 19:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Le temps d’une journée, La Bambouseraie devient un décor grandeur nature pour vos univers fantastiques
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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr
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English :
For one day, La Bambouseraie becomes a life-size backdrop for your fantasy worlds
L’événement Journée cosplay Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme