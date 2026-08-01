Informations pratiques

Rion-des-Landes

Journée Coursayre

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 13 – 13 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le temps d’un après midi, l’office de tourisme vous propose une expérience unique au cœur de la tradition landaise.

Au programme Visite des arènes ; débarquement des vaches ; Repas ; Course Landaise commentée.

Réservation à l’OT avant le 20 août 12h.

Partez à la découverte de la course landaise comme vous ne l’avez jamais vu.

Le temps d’un après midi, l’office de tourisme vous propose une expérience unique au cœur de la tradition landaise.

Rendez vous à 15h00 aux arènes de Rion pour découvrir nos belles traditions taurines avec notre guide Manon.

L’arrivée du camion sonnera la fin de la visite et l’heure pur vous d’assister aux débarquement des vaches.

Un détour du côté de l’Auberge du Bosquet pour un menu de fête concocter par Christophe.

Retour ensuite dans les arènes où vous assisterez à la course landaise en compagnie d’un greeter qui vous en dévoilera les moindre secret.

Réservation auprès de l’office de tourisme avant le 20 août 12h. Attention nombre de place limité à 25 personnes. .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

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English : Journée Coursayre

For one afternoon, the tourist office invites you to enjoy a unique experience at the heart of Landes tradition.

On the agenda: A tour of the arènes; the arrival of the cows; a meal; and a commented Course Landaise.

Reservations must be made at the tourist office by noon on August 20.

L’événement Journée Coursayre Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Tartas