Informations pratiques

Neuville-aux-Bois

Journée Couture Octobre Rose

10 Bis Rue Just Roux Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre d’Octobre Rose, la mairie organise un atelier couture solidaire pour confectionner des Lovelybags, destinés aux femmes opérées d’un cancer du sein, le

Samedi 26 septembre

De 14h à 18h

Salle Madelin à Neuville-aux-Bois

Atelier gratuit, convivial et bénévole.

Dans le cadre d’Octobre Rose, la mairie organise un atelier couture solidaire pour confectionner des Lovelybags, destinés aux femmes opérées d’un cancer du sein, le

Samedi 26 septembre

De 14h à 18h

Salle Madelin à Neuville-aux-Bois

Atelier gratuit, convivial et bénévole.

Pensez à venir avec votre machine à coudre ! .

10 Bis Rue Just Roux Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

As part of Pink October, the town hall is organizing a charity sewing workshop to make Lovelybags for women who have undergone breast cancer surgery on:

Saturday, September 26

From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

Madelin Hall in Neuville-aux-Bois

This is a free, friendly, and volunteer-run workshop.

L’événement Journée Couture Octobre Rose Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45