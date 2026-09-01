Journée Couture Octobre Rose Neuville-aux-Bois
samedi 26 septembre 2026 · Neuville-aux-Bois
Informations pratiques
Neuville-aux-Bois
Journée Couture Octobre Rose
10 Bis Rue Just Roux Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre d’Octobre Rose, la mairie organise un atelier couture solidaire pour confectionner des Lovelybags, destinés aux femmes opérées d’un cancer du sein, le
Samedi 26 septembre
De 14h à 18h
Salle Madelin à Neuville-aux-Bois
Atelier gratuit, convivial et bénévole.
Dans le cadre d’Octobre Rose, la mairie organise un atelier couture solidaire pour confectionner des Lovelybags, destinés aux femmes opérées d’un cancer du sein, le
Samedi 26 septembre
De 14h à 18h
Salle Madelin à Neuville-aux-Bois
Atelier gratuit, convivial et bénévole.
Pensez à venir avec votre machine à coudre ! .
10 Bis Rue Just Roux Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
As part of Pink October, the town hall is organizing a charity sewing workshop to make Lovelybags for women who have undergone breast cancer surgery on:
Saturday, September 26
From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
Madelin Hall in Neuville-aux-Bois
This is a free, friendly, and volunteer-run workshop.
L’événement Journée Couture Octobre Rose Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45
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