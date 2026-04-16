Champagné-le-Sec

Journée Créateurs & Bien-Être

Champagné-le-Sec Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Journée Créateurs & Bien-Être

Petit marché de producteur. B uvette & restauration sur place. .

Champagné-le-Sec 86051 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 77 93 05 lydielarcherf67@gmail.com

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English : Journée Créateurs & Bien-Être

L’événement Journée Créateurs & Bien-Être Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou