Journée Créateurs & Bien-Être Champagné-le-Sec
Journée Créateurs & Bien-Être Champagné-le-Sec samedi 9 mai 2026.
Champagné-le-Sec
Journée Créateurs & Bien-Être
Champagné-le-Sec Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Journée Créateurs & Bien-Être
Petit marché de producteur. B uvette & restauration sur place. .
Champagné-le-Sec 86051 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 77 93 05 lydielarcherf67@gmail.com
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English : Journée Créateurs & Bien-Être
L’événement Journée Créateurs & Bien-Être Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou