Journée culturelle Cameroun Halles de Gaztelu Hendaye samedi 14 mars 2026.
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Des plats d’Afrique, des rythmes en live, une expérience à partager…
Début des festivités par un match amical de football. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 73 55 27
L’événement Journée culturelle Cameroun Hendaye a été mis à jour le 2026-02-25 par Hendaye Tourisme & Commerce