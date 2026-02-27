Journée culturelle Cameroun Halles de Gaztelu Hendaye

Journée culturelle Cameroun Halles de Gaztelu Hendaye samedi 14 mars 2026.

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-14
2026-03-14

Des plats d’Afrique, des rythmes en live, une expérience à partager…

Début des festivités par un match amical de football.   .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 73 55 27 

