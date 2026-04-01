Journée cyclo du Grand Colombier septembre Maison du vélo Culoz-Béon

Culoz-Béon

Journée cyclo du Grand Colombier septembre

Maison du vélo Culoz Culoz-Béon Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 07:00:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Grimpez le mythique Grand Colombier sur route fermée un samedi de juin, juillet août et septembre !

Montées libres et gratuites du Grand Colombier depuis Culoz, route réservée aux cyclistes de 7h à 15h.

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Maison du vélo Culoz Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 32 32 16 contact@bugeysud-tourisme.fr

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English : Carfree cycling day of the Grand Colombier: September

On the road of Tour de France 2023, challenge the giant of Bugey: 18.5 kilometers, 1262 meters of elevation gain, with a maximum percentage of 14%! Free event,open for all, car-free road only for cyclists.

L’événement Journée cyclo du Grand Colombier septembre Culoz-Béon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier