Informations pratiques

Viam

Journée d’animation, inclusive et intergénérationnelle

Plage du Lac Viam Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Journée d’animation inclusive & intergénérationnelle au Lac de Viam

Le dimanche 2 août, de 11h à 17h, la Plage du Lac de Viam vous accueille pour une journée d’activités gratuites, ouvertes à tous.

Balades sur le lac 11h & 14h Canoë & Paddle

Beach Volley & Beach Tennis

Disc Golf

Gratuit Tout public

Réservation recommandée assolabelleechappee@gmail.com 06 87 23 35 92

Avec le soutien de la Mairie de Viam et de la communauté de communes de Vézère Monédières Millesources.

Test 25 mètres requis pour les activités nautiques. .

Plage du Lac Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 35 92 assolabelleechappee@gmail.com

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English : Journée d’animation, inclusive et intergénérationnelle

L’événement Journée d’animation, inclusive et intergénérationnelle Viam a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze