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Journée d’animation, inclusive et intergénérationnelle Viam

dimanche 2 août 2026 · Viam

Journée d’animation, inclusive et intergénérationnelle Viam

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Plage du Lac
Ville
19170 Viam
Département
Corrèze
Tarif

Viam

Journée d’animation, inclusive et intergénérationnelle

Plage du Lac Viam Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Journée d’animation inclusive & intergénérationnelle au Lac de Viam
Le dimanche 2 août, de 11h à 17h, la Plage du Lac de Viam vous accueille pour une journée d’activités gratuites, ouvertes à tous.
Balades sur le lac 11h & 14h Canoë & Paddle
Beach Volley & Beach Tennis
Disc Golf
Gratuit Tout public
Réservation recommandée assolabelleechappee@gmail.com 06 87 23 35 92
Avec le soutien de la Mairie de Viam et de la communauté de communes de Vézère Monédières Millesources.
Test 25 mètres requis pour les activités nautiques.   .

Plage du Lac Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 35 92  assolabelleechappee@gmail.com

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English : Journée d’animation, inclusive et intergénérationnelle

L’événement Journée d’animation, inclusive et intergénérationnelle Viam a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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