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AGENDA · Sommesnil

Journée danse-rock latino Château de Sommesnil Sommesnil

samedi 15 août 2026 · Château de Sommesnil · Sommesnil

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Château de Sommesnil
Adresse
500 Avenue du Château
Ville
76560 Sommesnil
Département
Seine-Maritime
Tarif

Sommesnil

Journée danse-rock latino

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Journée danse-rock latino au château de Sommesnil.   .

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 54 05 19 

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English : Journée danse-rock latino

L’événement Journée danse-rock latino Sommesnil a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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