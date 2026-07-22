Journée danse-rock latino Château de Sommesnil Sommesnil

Informations pratiques

Sommesnil

Journée danse-rock latino

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Journée danse-rock latino au château de Sommesnil. .

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 54 05 19

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English : Journée danse-rock latino

L’événement Journée danse-rock latino Sommesnil a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre