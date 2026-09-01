Informations pratiques

Temple-Laguyon

Journée d’Antan

boulodrome Temple-Laguyon Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de la fête à 10h avec des éléments d’Antan, Lancer de botte de paille, battage à l’ancienne l’après-midi, animation lieuse. Tombola Repas entrée, jambon braisé, haricot couenne fromage desserts. .

boulodrome Temple-Laguyon 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 56 45 08

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English : Journée d’Antan

L’événement Journée d’Antan Temple-Laguyon a été mis à jour le 2026-08-18 par Vézère Périgord Noir