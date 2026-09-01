Journée d’Antan Temple-Laguyon
samedi 19 septembre 2026 · Temple-Laguyon
Informations pratiques
Temple-Laguyon
Journée d’Antan
boulodrome Temple-Laguyon Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de la fête à 10h avec des éléments d’Antan, Lancer de botte de paille, battage à l’ancienne l’après-midi, animation lieuse. Tombola Repas entrée, jambon braisé, haricot couenne fromage desserts. .
boulodrome Temple-Laguyon 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 56 45 08
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English : Journée d’Antan
L’événement Journée d’Antan Temple-Laguyon a été mis à jour le 2026-08-18 par Vézère Périgord Noir