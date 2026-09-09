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Journée de découverte au GEM L’envolée Excideuil

mercredi 9 septembre 2026 · Excideuil

Journée de découverte au GEM L’envolée Excideuil

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
4 place du château
Ville
24160 Excideuil
Département
Dordogne
Tarif

Excideuil

Journée de découverte au GEM L’envolée

4 place du château Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Le GEM (groupe d’entraide mutuelle) est une association portée par et pour les personnes qui la fréquentent. Un espace d’accueil, d’échanges, de partage favorisant l’esprit d’entraide.
Venez découvrir le GEM, rencontrer l’équipe et participer à des ateliers gratuits animés par des intervenants !
Au programme remise en forme, atelier d’exploration créative, sophrologie, médiation et relaxation, yoga adapté, atelier pâtisserie.
Sur inscription, places limitées.   .

4 place du château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 50 21 95 

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English : Journée de découverte au GEM L’envolée

L’événement Journée de découverte au GEM L’envolée Excideuil a été mis à jour le 2026-08-24 par Isle-Auvézère

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