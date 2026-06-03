Journée de dégustation de Gin La cave Le vin au vert Peyrehorade
Journée de dégustation de Gin La cave Le vin au vert Peyrehorade samedi 4 juillet 2026.
Peyrehorade
Journée de dégustation de Gin
La cave Le vin au vert 47 Rue du Château Peyrehorade Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Vin au Vert organise une journée de dégustation 100% gratuite, entièrement consacrée au Gin, avec la présence du distillateur français Birdie.
L’objectif est simple vous faire découvrir une gamme sérieuse, travaillée, et représentative d’un vrai savoir-faire de distillation.
Le Vin au Vert organise une journée de dégustation 100% gratuite, entièrement consacrée au Gin, avec la présence du distillateur français Birdie.
L’objectif est simple vous faire découvrir une gamme sérieuse, travaillée, et représentative d’un vrai savoir-faire de distillation.
Tout au long de la journée, vous pourrez goûter plusieurs références de la maison Birdie et profiter de promotions exclusives sur les bouteilles présentées. Une bonne occasion de repartir avec des découvertes à prix avantageux. .
La cave Le vin au vert 47 Rue du Château Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 26 75
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English : Journée de dégustation de Gin
Le Vin au Vert is organizing a 100% free tasting day devoted entirely to Gin, with the presence of French distiller Birdie.
The aim is simple: to introduce you to a serious, well-crafted range, representative of real distilling expertise.
L’événement Journée de dégustation de Gin Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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