Peyrehorade

Nickel Nicole

Rue de la Synagogue Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La compagnie Chez ce cher Serge vous invite à découvrir Nickel Nicole, un spectacle tout public mêlant humour, fantaisie et surprises.

Rendez-vous le jeudi 9 juillet 2026 à 20h, rue de la Synagogue à Peyrehorade, pour passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. Spectacle tout public.

La compagnie Chez ce cher Serge vous invite à découvrir Nickel Nicole, un spectacle tout public mêlant humour, fantaisie et surprises.

Rendez-vous le jeudi 9 juillet 2026 à 20h, rue de la Synagogue à Peyrehorade, pour passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. Spectacle tout public. Participation libre. Rafraîchissements offerts à l’issue de la représentation. .

Rue de la Synagogue Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 29 53 parade5sens@hotmail.fr

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English : Nickel Nicole

The theater company Chez ce cher Serge invites you to discover *Nickel Nicole*, a show for all ages that blends humor, fantasy, and surprises.

Join us on Thursday, July 9, 2026, at 8:00 p.m., on Rue de la Synagogue in Peyrehorade, for an evening filled with good cheer. Suitable for all ages.

L’événement Nickel Nicole Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans