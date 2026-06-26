Nickel Nicole Peyrehorade
Nickel Nicole Peyrehorade jeudi 9 juillet 2026.
Peyrehorade
Nickel Nicole
Rue de la Synagogue Peyrehorade Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
La compagnie Chez ce cher Serge vous invite à découvrir Nickel Nicole, un spectacle tout public mêlant humour, fantaisie et surprises.
Rendez-vous le jeudi 9 juillet 2026 à 20h, rue de la Synagogue à Peyrehorade, pour passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. Spectacle tout public.
La compagnie Chez ce cher Serge vous invite à découvrir Nickel Nicole, un spectacle tout public mêlant humour, fantaisie et surprises.
Rendez-vous le jeudi 9 juillet 2026 à 20h, rue de la Synagogue à Peyrehorade, pour passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. Spectacle tout public. Participation libre. Rafraîchissements offerts à l’issue de la représentation. .
Rue de la Synagogue Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 29 53 parade5sens@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nickel Nicole
The theater company Chez ce cher Serge invites you to discover *Nickel Nicole*, a show for all ages that blends humor, fantasy, and surprises.
Join us on Thursday, July 9, 2026, at 8:00 p.m., on Rue de la Synagogue in Peyrehorade, for an evening filled with good cheer. Suitable for all ages.
L’événement Nickel Nicole Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Peyrehorade (Landes)
- Marché traditionnel Peyrehorade 1 juillet 2026
- Journée de dégustation de Gin La cave Le vin au vert Peyrehorade 4 juillet 2026
- Marché traditionnel Peyrehorade 4 juillet 2026
- Marché traditionnel Peyrehorade 8 juillet 2026
- Journée de dégustation de Vin La cave Le vin au vert Peyrehorade 11 juillet 2026