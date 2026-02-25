Journée de dépistage des maladies rénales à l’IMM IMM Paris

Saviez-vous qu’une personne sur 10 est atteinte d’une maladie rénale ?

Et beaucoup d’entre elles ne le savent pas…

Les maladies

rénales sont souvent silencieuses et peuvent évoluer

sans symptômes pendant de nombreuses années. Un dépistage précoce est déterminant pour prévenir les

complications et préserver votre santé à long terme, en particulier si vous

présentez des facteurs de risque tels que le diabète, l’hypertension artérielle

ou si vous avez des antécédents familiaux.

Une journée de dépistage gratuit dans le 14ème arrondissement

L’Institut Montsouris (IMM) organise une journée de

dépistage gratuit des maladies rénales, ouverte à toutes et tous, le mardi

17 mars de 8h30 à 17h.

Pourquoi se faire dépister ?

Un dépistage précoce des maladies rénales est essentiel pour détecter

d’éventuelles anomalies et mettre en place une prise en charge adaptée. Cette

journée de dépistage est une excellente

occasion de faire le point sur votre santé avec un médecin pour détecter

d’éventuels problèmes de santé et adopter de bonnes habitudes !

Un dépistage simple, rapide et indolore

Le dépistage est simple et rapide. Il comprend :

· un test urinaire ;

· une prise de glycémie capillaire ;

· un échange avec un médecin.

Ces examens sont indolores et ne prennent que quelques minutes. Ils seront

réalisés par des professionnels de santé qualifiés, dans le respect de la

confidentialité.

Pourquoi participer ?

Préservez votre santé : le dépistage

peut vous permettre de détecter une maladie rénale à un stade précoce et

d’éviter des complications graves.

sans rendez-vous. Pas besoin de carte vitale.

rapides et indolores.

professionnels de santé seront présents pour répondre à vos questions et

vous donner des conseils personnalisés.

Informations pratiques :

Mardi 17 mars

️ 8h30 – 17h

Hall de l’IMM – 42

boulevard Jourdan – 75014 Paris

N’attendez pas qu’il soit trop tard : prenez soin de votre santé dès

maintenant !

IMM 42 boulevard Jourdan 75014 Paris



