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Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux ! Salle des fêtes Trucy-l’Orgueilleux

samedi 29 août 2026 · Salle des fêtes · Trucy-l'Orgueilleux

Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux ! Salle des fêtes Trucy-l’Orgueilleux

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue des Ecoles
Ville
58460 Trucy-l'Orgueilleux
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Trucy-l’Orgueilleux

Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux !

Salle des fêtes Rue des Ecoles Trucy-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Journée de festivités à Trucy l’Orgueilleux !
Au programme
– Concours de tirs à la carabine à air comprimé proposé par la Société de Chasse à partir de 9h, avec une buvette sur place.
– De la pétanque à la bonne franquette, une buvette à la salle des fêtes à partir de 16h. Ainsi qu’un Food Truck Le P’tit Creux dès 18h30.
Renseignements au 06.49.44.65.37   .

Salle des fêtes Rue des Ecoles Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 15 03  mairie.trucy@wanadoo.fr

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English : Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux !

L’événement Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux ! Trucy-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Clamecy Haut Nivernais