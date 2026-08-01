Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux ! Salle des fêtes Trucy-l’Orgueilleux
samedi 29 août 2026 · Salle des fêtes · Trucy-l'Orgueilleux
Informations pratiques
Trucy-l’Orgueilleux
Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux !
Salle des fêtes Rue des Ecoles Trucy-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Journée de festivités à Trucy l’Orgueilleux !
Au programme
– Concours de tirs à la carabine à air comprimé proposé par la Société de Chasse à partir de 9h, avec une buvette sur place.
– De la pétanque à la bonne franquette, une buvette à la salle des fêtes à partir de 16h. Ainsi qu’un Food Truck Le P’tit Creux dès 18h30.
Renseignements au 06.49.44.65.37 .
Salle des fêtes Rue des Ecoles Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 15 03 mairie.trucy@wanadoo.fr
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English : Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux !
L’événement Journée de Festivités à Trucy l’Orgueilleux ! Trucy-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Clamecy Haut Nivernais