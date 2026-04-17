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Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine Salle César La Source Évaux-les-Bains

Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine Salle César La Source Évaux-les-Bains

Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine Salle César La Source Évaux-les-Bains samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle César La Source

Adresse : 4 rue du faubourg St Bonnet

Ville : 23110 Évaux-les-Bains

Département : Creuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Évaux-les-Bains

Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine

Salle César La Source 4 rue du faubourg St Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Des spécialistes de la généalogie sont à votre disposition pour les personnes intéressées par toute recherche.   .

Salle César La Source 4 rue du faubourg St Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 09 57  evelyneallard59@gmail.com

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English : Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine

L’événement Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par Creuse Confluence Tourisme

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