Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine Salle César La Source Évaux-les-Bains
Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine Salle César La Source Évaux-les-Bains samedi 9 mai 2026.
Évaux-les-Bains
Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine
Salle César La Source 4 rue du faubourg St Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Des spécialistes de la généalogie sont à votre disposition pour les personnes intéressées par toute recherche. .
Salle César La Source 4 rue du faubourg St Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 09 57 evelyneallard59@gmail.com
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English : Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine
L’événement Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par Creuse Confluence Tourisme