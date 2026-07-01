Journée de la marche Salle des fêtes Loguivy-Plougras

Informations pratiques

Loguivy-Plougras

Journée de la marche

Salle des fêtes Place de la Mairie Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’association Beffou-rando vous invite à venir marcher avec eux le dimanche 19 juillet à Loguivy-Plougras.

Il vous propose 3 circuits de rando de 7, 9 et 14 kilomètres. Sur inscription.

Départ libre à partir de 8h.

Pour vous récompenser de tous vos efforts à l’arrivé c’est galette saucisse, crêpe sucrée et une bolée de cidre ! .

Salle des fêtes Place de la Mairie Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 56 13 49

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English :

L’événement Journée de la marche Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose