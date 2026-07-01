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AGENDA · Loguivy-Plougras

Journée de la marche Salle des fêtes Loguivy-Plougras

dimanche 19 juillet 2026 · Salle des fêtes · Loguivy-Plougras

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de la Mairie
Ville
22780 Loguivy-Plougras
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Loguivy-Plougras

Journée de la marche

Salle des fêtes Place de la Mairie Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :
2026-07-19

L’association Beffou-rando vous invite à venir marcher avec eux le dimanche 19 juillet à Loguivy-Plougras.
Il vous propose 3 circuits de rando de 7, 9 et 14 kilomètres. Sur inscription.
Départ libre à partir de 8h.
Pour vous récompenser de tous vos efforts à l’arrivé c’est galette saucisse, crêpe sucrée et une bolée de cidre !   .

Salle des fêtes Place de la Mairie Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 56 13 49 

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English :

L’événement Journée de la marche Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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