Saint-Marcel-du-Périgord

Journée de la mécanique ancienne

Lieu-dit Vignette Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez profiter de l’été à l’occasion de la journée de la mécanique ancienne.

Au programme vide-grenier brocante toute la journée, exposition de matériel, voitures anciennes, Vespa, vieux tracteurs, démonstration sciage à la scie à daille.

Repas le midi et marché gourmand à la ferme le soir.

Buvette et restauration sur place. .

Lieu-dit Vignette Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 23 28

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English : Journée de la mécanique ancienne

L’événement Journée de la mécanique ancienne Saint-Marcel-du-Périgord a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides