Journée de la mécanique ancienne Saint-Marcel-du-Périgord
Journée de la mécanique ancienne Saint-Marcel-du-Périgord samedi 18 juillet 2026.
Saint-Marcel-du-Périgord
Journée de la mécanique ancienne
Lieu-dit Vignette Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez profiter de l’été à l’occasion de la journée de la mécanique ancienne.
Au programme vide-grenier brocante toute la journée, exposition de matériel, voitures anciennes, Vespa, vieux tracteurs, démonstration sciage à la scie à daille.
Repas le midi et marché gourmand à la ferme le soir.
Buvette et restauration sur place. .
Lieu-dit Vignette Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 23 28
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English : Journée de la mécanique ancienne
L’événement Journée de la mécanique ancienne Saint-Marcel-du-Périgord a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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