Journée de la race Charmoise Rilhac-Lastours
dimanche 16 août 2026 · Rilhac-Lastours
Informations pratiques
Rilhac-Lastours
Journée de la race Charmoise
Bourg de Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Originaire du Massif Central, la brebis Charmoise est reconnue pour sa robustesse, son excellente adaptabilité et ses qualités exceptionnelles de production de lait et de viande. Venez rencontrer éleveurs et passionnés, échanger sur l’élevage ovin et déguster des produits fermiers issus de cette race emblématique, véritable fierté du patrimoine agricole français.
Marché d’artisans, concours photos et dégustations. Rendez-vous dès 9h00 restauration et buvette sur place. .
Bourg de Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 12 35
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English : Journée de la race Charmoise
L’événement Journée de la race Charmoise Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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