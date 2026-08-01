Informations pratiques

Rilhac-Lastours

Journée de la race Charmoise

Bourg de Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Originaire du Massif Central, la brebis Charmoise est reconnue pour sa robustesse, son excellente adaptabilité et ses qualités exceptionnelles de production de lait et de viande. Venez rencontrer éleveurs et passionnés, échanger sur l’élevage ovin et déguster des produits fermiers issus de cette race emblématique, véritable fierté du patrimoine agricole français.

Marché d’artisans, concours photos et dégustations. Rendez-vous dès 9h00 restauration et buvette sur place. .

Bourg de Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 12 35

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English : Journée de la race Charmoise

L’événement Journée de la race Charmoise Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus