Informations pratiques

Maysel

Journée de la spéléologie

Rue de la Vallée aux Truies Maysel Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association Les Compagnons de la nuit minérale vous accueille dans la carrière des Vignes, lors de la Journée de la Spéléologie dimanche 13 septembre de 10h à 17h, à Maysel. Ateliers d’initiation, exposition photo et discussion avec les bénévoles. Gratuit, sans réservation.

L’association Les Compagnons de la nuit minérale vous accueille dans la carrière des Vignes, lors de la Journée de la Spéléologie dimanche 13 septembre de 10h à 17h, à Maysel (Oise)

(un fléchage sera en place parking fléché à proximité)

Au programme

– un atelier de progression sur corde en technique spéléo (matériel spécifique mis à disposition)

– un atelier de progression en zone étroite (ajustable), ouvert à tous, ludique vous pourrez tester vos capacités

– une exposition sur le monde souterrain, sa faune très particulière et les activités des spéléologues au service de la Collectivité

– des démonstrations

Gratuit, en accès libre (à partir de 6 ans pour la progression sur corde) .

Il n’y a pas de réservation, nous prenons les visiteurs dans l’ordre d’arrivée. .

Rue de la Vallée aux Truies Maysel 60660 Oise Hauts-de-France +33 6 22 01 68 54 nuit.minerale@gmail.com

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English :

The organization Les Compagnons de la nuit minérale welcomes you to the Carrière des Vignes for Speleology Day on Sunday, September 13, from 10 a.m. to 5 p.m., in Maysel. Introductory workshops, a photo exhibition, and discussions with volunteers. Free admission; no reservation required.

L’événement Journée de la spéléologie Maysel a été mis à jour le 2024-08-29 par Office de Tourisme Creil Sud Oise