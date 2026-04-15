JOURNEE DE L’ALTERNANCE, 71-ML GUEUGNON, Gueugnon

JOURNEE DE L’ALTERNANCE Jeudi 4 juin, 09h00 71-ML GUEUGNON Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00

Venez découvrir l’alternance via des ateliers collaboratifs et des échanges avec des professionnels

Le Centre de Formation Formapi en partenariat avec France Travail, la Mission Locale du Charolais et la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme vous accueilleront le jeudi 4 Juin au CFA 71 à Gueugnon (Lieu-dit Chazey) entre 09h00 et 13h00. (entrée gratuite)

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