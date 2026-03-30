Journée de l’amitié autour du patchwork Maison du Temps Libre Saint-Agnant-de-Versillat
Journée de l’amitié autour du patchwork Maison du Temps Libre Saint-Agnant-de-Versillat lundi 1 juin 2026.
Journée de l’amitié autour du patchwork
Maison du Temps Libre 16 Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat Creuse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Versillat Loisirs Culture organise la journée de l’amitié et invite les clubs de patchowrk et les particuliers à réaliser un ouvrage commun, dans la convivialité et le partage. .
Maison du Temps Libre 16 Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 90 33 20
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English : Journée de l’amitié autour du patchwork
L’événement Journée de l’amitié autour du patchwork Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Sostranien