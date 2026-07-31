AGENDA · Saint-Léon
Journée de l’Artisanat & Métiers Traditionnels Saint-Léon
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Léon
Informations pratiques
Saint-Léon
Journée de l’Artisanat & Métiers Traditionnels
Saint-Léon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
2e édition de la Journée de l’Artisanat et des Métiers d’Art
.
Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 08 59 75 f.jullien55@gmail.com
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English :
2nd Edition of the Day of Crafts and Artistic Trades
L’événement Journée de l’Artisanat & Métiers Traditionnels Saint-Léon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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