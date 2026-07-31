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AGENDA · Saint-Léon

Journée de l’Artisanat & Métiers Traditionnels Saint-Léon

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Léon

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
03220 Saint-Léon
Département
Allier
Tarif

Saint-Léon

Journée de l’Artisanat & Métiers Traditionnels

Saint-Léon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

2e édition de la Journée de l’Artisanat et des Métiers d’Art
  .

Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 08 59 75  f.jullien55@gmail.com

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English :

2nd Edition of the Day of Crafts and Artistic Trades

L’événement Journée de l’Artisanat & Métiers Traditionnels Saint-Léon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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