Saint-Jean-d’Angély

Journée de l’emploi

Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 09:00:00

fin : 2026-05-19 14:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Vals de Saintonge Communauté organise une journée de l’emploi.

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Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 21 52

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English :

Vals de Saintonge Communauté organizes an employment day.

L’événement Journée de l’emploi Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge