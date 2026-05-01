Journée de l’emploi Saint-Jean-d’Angély
Journée de l’emploi Saint-Jean-d’Angély mardi 19 mai 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Journée de l’emploi
Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 09:00:00
fin : 2026-05-19 14:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Vals de Saintonge Communauté organise une journée de l’emploi.
.
Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 21 52
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English :
Vals de Saintonge Communauté organizes an employment day.
L’événement Journée de l’emploi Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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