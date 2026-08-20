UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Journée de l’Indépendance de l’Ukraine Place Royale Nantes

lundi 24 août 2026 · Place Royale · Nantes

Journée de l’Indépendance de l’Ukraine Place Royale Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Place Royale
Adresse
Place Royale , Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 10:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

À Nantes, l’association franco-ukrainienne Volya vous donne rendez-vous place Royale pour célébrer ensemble la liberté, le courage et la créativité du peuple ukrainien.Cette année, nous avons la joie d’accueillir comme invités d’honneur les enfants de Kherson, une ville résiliente. À leurs côtés, nous vivrons une journée de rencontres, de musique et de solidarité — un moment qui fait écho au partenariat entre Nantes Métropole, Saint-Nazaire Agglomération et la ville de Kherson.???? Place Royale, Nantes???? lundi 24 août 2026???? 10h00–20h00???? À 18h00 : hymne national ukrainien, discours officiels et concertsMarché des créateurs ukrainiens, vente caritative, concerts et flashmobs rythmeront la journée.Rejoignez-nous pour soutenir l’Ukraine. ???????? StandWithUkraine #IndependenceInMyHeart

Place Royale Nantes 44000
https://fb.me/e/4BNq569z5


Afficher la carte du lieu Place Royale et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)