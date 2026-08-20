Journée de l’Indépendance de l’Ukraine Place Royale Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 10:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

À Nantes, l’association franco-ukrainienne Volya vous donne rendez-vous place Royale pour célébrer ensemble la liberté, le courage et la créativité du peuple ukrainien.Cette année, nous avons la joie d’accueillir comme invités d’honneur les enfants de Kherson, une ville résiliente. À leurs côtés, nous vivrons une journée de rencontres, de musique et de solidarité — un moment qui fait écho au partenariat entre Nantes Métropole, Saint-Nazaire Agglomération et la ville de Kherson.???? Place Royale, Nantes???? lundi 24 août 2026???? 10h00–20h00???? À 18h00 : hymne national ukrainien, discours officiels et concertsMarché des créateurs ukrainiens, vente caritative, concerts et flashmobs rythmeront la journée.Rejoignez-nous pour soutenir l’Ukraine. ???????? StandWithUkraine #IndependenceInMyHeart

Place Royale Nantes 44000

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