Journée de présentation matériel Pro Confort Courgis
Journée de présentation matériel Pro Confort Courgis jeudi 25 juin 2026.
Courgis
Journée de présentation matériel Pro Confort
Salle de fêtes Courgis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Présentation du matériel Pro confort pour favoriser le bien-être et le maintien à domicile. Repas offert .
Salle de fêtes Courgis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 58 95 73
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English : Journée de présentation matériel Pro Confort
L’événement Journée de présentation matériel Pro Confort Courgis a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois