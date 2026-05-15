Courgis

Journée de présentation matériel Pro Confort

Salle de fêtes Courgis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Présentation du matériel Pro confort pour favoriser le bien-être et le maintien à domicile. Repas offert .

Salle de fêtes Courgis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 58 95 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de présentation matériel Pro Confort

L’événement Journée de présentation matériel Pro Confort Courgis a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois