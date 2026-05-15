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Journée de présentation matériel Pro Confort Courgis

Journée de présentation matériel Pro Confort Courgis jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Salle de fêtes

Ville : 89800 Courgis

Département : Yonne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Courgis

Journée de présentation matériel Pro Confort

Salle de fêtes Courgis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Présentation du matériel Pro confort pour favoriser le bien-être et le maintien à domicile. Repas offert   .

Salle de fêtes Courgis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 58 95 73 

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English : Journée de présentation matériel Pro Confort

L’événement Journée de présentation matériel Pro Confort Courgis a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois