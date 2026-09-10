Journée de sensibilisation aux cancers du sang, Hôpital privé Confluent, Nantes

Informations pratiques

Journée de sensibilisation aux cancers du sang Mercredi 16 septembre, 14h00 Hôpital privé Confluent Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Le mercredi 16 septembre, l’Hôpital Privé du Confluent propose un après-midi pour mieux comprendre les cancers du sang, les nouveaux traitements et la place des patients dans leur parcours de soins.

Au programme : trois conférences pour mieux comprendre les nouveaux traitements, leur coût et le rôle que peuvent avoir les patients dans leur prise en charge. Des professionnels de santé, des associations et des partenaires seront présents pour informer, répondre aux questions et échanger avec le public.

Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour s’informer, poser ses questions et mieux comprendre les avancées dans la prise en charge des cancers du sang.

Inscription https://www.reze.fr/evenement/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-2/

Hôpital privé Confluent 4 Rue Eric Tabarly, nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-mercredi-16-septembre/ »}] [{« link »: « https://www.reze.fr/evenement/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-2/ »}]

Le mercredi 16 septembre, l’Hôpital Privé du Confluent vous invite à un après-midi d’information et d’échanges autour des cancers du sang