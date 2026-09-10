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Journée de sensibilisation aux cancers du sang, Hôpital privé Confluent, Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Hôpital privé Confluent · Nantes

Journée de sensibilisation aux cancers du sang, Hôpital privé Confluent, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Hôpital privé Confluent
Adresse
4 Rue Eric Tabarly, nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Journée de sensibilisation aux cancers du sang Mercredi 16 septembre, 14h00 Hôpital privé Confluent Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Le mercredi 16 septembre, l’Hôpital Privé du Confluent propose un après-midi pour mieux comprendre les cancers du sang, les nouveaux traitements et la place des patients dans leur parcours de soins.
Au programme : trois conférences pour mieux comprendre les nouveaux traitements, leur coût et le rôle que peuvent avoir les patients dans leur prise en charge. Des professionnels de santé, des associations et des partenaires seront présents pour informer, répondre aux questions et échanger avec le public.
Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour s’informer, poser ses questions et mieux comprendre les avancées dans la prise en charge des cancers du sang.
Inscription https://www.reze.fr/evenement/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-2/

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Le mercredi 16 septembre, l’Hôpital Privé du Confluent vous invite à un après-midi d’information et d’échanges autour des cancers du sang

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