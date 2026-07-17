Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week, Association Mediagraph, Nantes
mardi 22 septembre 2026 · Association Mediagraph · Nantes
Informations pratiques
Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week Mardi 22 septembre, 10h00 Association Mediagraph Loire-Atlantique
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Tout au long de la journée, participez à des mini-conférences d’une heure pour explorer, comprendre et échanger autour des usages du numérique.
Chaque session autour d’un sujet mêle découverte, partage d’expériences et discussions ouvertes autour de vos pratiques, questions et réflexions.
programme de toute la journée
Association Mediagraph 1 rue d’auvours 44000 nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 12 19 12 https://www.assomediagraph.fr [{« link »: « https://www.assomediagraph.fr/journee-de-sensibilisations-nantes-digital-week/ »}]
Tout au long de la journée, participez à des mini-conférences d’une heure pour explorer, comprendre et échanger autour des usages du numérique
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