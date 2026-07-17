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Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week, Association Mediagraph, Nantes

mardi 22 septembre 2026 · Association Mediagraph · Nantes

Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week, Association Mediagraph, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Association Mediagraph
Adresse
1 rue d'auvours 44000 nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Journée de sensibilisations – Nantes Digital Week Mardi 22 septembre, 10h00 Association Mediagraph Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00

Tout au long de la journée, participez à des mini-conférences d’une heure pour explorer, comprendre et échanger autour des usages du numérique.
Chaque session autour d’un sujet mêle découverte, partage d’expériences et discussions ouvertes autour de vos pratiques, questions et réflexions.
programme de toute la journée

Association Mediagraph 1 rue d’auvours 44000 nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 12 19 12 https://www.assomediagraph.fr [{« link »: « https://www.assomediagraph.fr/journee-de-sensibilisations-nantes-digital-week/ »}]
Tout au long de la journée, participez à des mini-conférences d’une heure pour explorer, comprendre et échanger autour des usages du numérique

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