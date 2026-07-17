Journée de Sylvothérapie • La Sagesse du Châtaignier, La Tuco, 09230 Contrazy, France, Contrazy

Informations pratiques

Journée de Sylvothérapie • La Sagesse du Châtaignier Dimanche 19 juillet, 12h00 La Tuco, 09230 Contrazy, France Ariège

Tarifs : Tarif adulte 80€ ; Tarif 12-17 ans 50€ ; Tarif de groupe 75€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Dans la tradition symbolique des arbres, le Châtaignier est souvent associé à l’intégrité, à la protection et à la générosité.

Lors de cette journée, nous irons à la rencontre des arbres de la forêt, en portant une attention particulière au Châtaignier.

À travers des pratiques guidées de sylvothérapie, nous prendrons le temps de nous reconnecter au Vivant, d’ouvrir nos perceptions sensorielles, d’affiner notre écoute de la forêt, et d’entrer plus profondément en relation avec le Châtaignier.

Une journée pour ralentir, respirer et se ressourcer au contact des arbres et de la forêt.

NB. Il ne s’agit pas d’une randonnée, le rythme est tranquille et ne nécessite aucune condition physique particulière.

Durée : 7h

Activité organisée par Ryselen – Guide en sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/journee-de-sylvotherapie-la-sagesse-du-chataignier-9699

La Tuco, 09230 Contrazy, France La Tuco, 09230 Contrazy, France Contrazy 9230 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/journee-de-sylvotherapie-la-sagesse-du-chataignier-9699 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/journee-de-sylvotherapie-la-sagesse-du-chataignier-9699 »}]

Une journée d’immersion en forêt pour se reconnecter au Vivant et découvrir la sagesse du Châtaignier