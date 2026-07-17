Journée de Sylvothérapie • La Sagesse du Hêtre, Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France, Bordes-Uchentein

Informations pratiques

Journée de Sylvothérapie • La Sagesse du Hêtre Dimanche 16 août, 12h00 Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Ariège

Tarifs : Tarif de groupe 75€ ; Tarif adulte 80€ ; Tarif 12-17 ans 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T12:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T12:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:00:00+02:00

Dans la tradition symbolique des arbres, le Hêtre est souvent associé à la sagesse, à la connaissance ancienne et à la transmission.

Lors de cette journée, nous irons à la rencontre des arbres de la forêt, en portant une attention particulière au Hêtre.

À travers des pratiques guidées de sylvothérapie, nous prendrons le temps de nous reconnecter au Vivant, d’ouvrir nos perceptions sensorielles, d’affiner notre écoute de la forêt, et d’entrer plus profondément en relation avec le Hêtre.

Une journée pour ralentir, respirer et se ressourcer au contact des arbres et de la forêt.

NB. Il ne s’agit pas d’une randonnée, le rythme est tranquille et ne nécessite aucune condition physique particulière.

Durée : 7h

Activité organisée par Ryselen – Guide en sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/journee-de-sylvotherapie-la-sagesse-du-hetre-9701

Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Bordes-Uchentein 09800 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/journee-de-sylvotherapie-la-sagesse-du-hetre-9701 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/journee-de-sylvotherapie-la-sagesse-du-hetre-9701 »}]

Une journée d’immersion en forêt pour se reconnecter au Vivant et découvrir la sagesse du Hêtre